Трамп на следующей неделе может принять решение относительно кандидатуры постпреда США при ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп в четверг на брифинге для журналистов в Белом доме подтвердил, что серьёзно рассматривает кандидатуру руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт на должность нового постоянного представителя США при ООН, передает УНН.
“Она (Хизер Нойерт — прим. УНН) замечательная. Она была с нами на протяжении долгого времени <...> Её кандидатура находится под очень серьезным рассмотрением <...> Вероятно, мы сможем принять решение на следующей неделе”, — отметил американский лидер.
Он добавил, что на эту должность претендует “большое количество действительно замечательных людей”. “Но мы поговорим об этом на следующей неделе”, — заключил президент США.
Ранее американские СМИ сообщили, что Нойерт получила предложение стать кандидатом на должность нового постоянного представителя США при ООН. Так, телеканал CNN сообщил, что она является наиболее вероятным кандидатом на указанный пост, а Трамп уже оповестил об этом своих помощников. Чтобы стать постоянным представителем США при ООН кандидат должен сначала получить одобрение сенаторов.
Никки Хейли, занимающий пост постоянного представителя США при ООН по январь 2017 года, объявила 9 октября о своей отставке. Как ожидается, она уйдет с должности в январе 2019 года.