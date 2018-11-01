Трамп на наступному тижні може прийняти рішення щодо кандидатури постпреда США при ООН

“Вона (Хізер Нойєрт — прим. УНН) чудова. Вона була з нами протягом довгого часу <...> Її кандидатура знаходиться під дуже серйозним розглядом <...> Ймовірно, ми зможемо прийняти рішення на наступному тижні”, — зазначив американський лідер.

Він додав, що на цю посаду претендує “велика кількість дійсно чудових людей”. “Але ми поговоримо про це на наступному тижні”, — уклав президент США.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що Нойєрт отримала пропозицію стати кандидатом на посаду нового постійного представника США при ООН. Так, телеканал CNN поінформував, що вона є найвірогіднішим кандидатом на вказаний пост, а Трамп уже повідомив про це своїх помічників. Щоб стати постійним представником США при ООН кандидат повинен спочатку отримати схвалення сенаторів.

Ніккі Хейлі, що займає пост постійного представника США при ООН зі січня 2017 року, оголосила 9 жовтня про свою відставку. Як очікується, вона піде з посади у січні 2019 року.