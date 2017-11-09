Трамп имел доступ к Twitter в Китае, несмотря на запрет сервиса в стране

"Нет. Президент будет писать в Twitter все, что захочет", - заявил официальный представитель Белого дома, отвечая на вопрос, прекратит ли президент США общение (в Twittеr - ред.) во время 48-часового визита в Китай.

Также, спикер добавил, что "это его способ общения непосредственно с американским народом, почему нет?".

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"Я уверен, что мы имеем необходимую технику на борту самолета, чтобы это (доступ к Twittеr - ред.) было возможным. Но следует отметить, что ни одна из основных западных платформ для социальных сетей не разрешена в Китае", - отметил он.

Добавим, что "Великий китайский фаервол" - проект фильтрации содержимого Интернета в КНР - запрещает пользователям из КНР посещать такие сайты, как Facebook, YouTube, Twitter и многие другие социальные платформы.

Как писал УНН, согласно докладу исследователей Оксфордского университета Великобритании, чиновники по всему миру приобщают "кибер-войска", чтобы манипулировать общественным мнением и дезинформировать население с помощью Facebook, Twitter и других социальных медиа.