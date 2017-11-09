Трамп мав доступ до Twitter в Китаї попри заборону сервісу в країні

"Ні. Президент буде писати в Twitter все, що захоче", - заявив офіційний представник Білого дому, відповідаючі на питання, чи припинить президент США спілкування (у Twittеr - ред.) під час 48-годинного візиту до Китаю, речник додав, що "це його спосіб спілкування безпосередньо з американським народом, чому ні?".

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"Я впевнений, що ми маємо необхідну техніку на борту літака, щоб це (доступ до Twittеr - ред.) було можливим. Але слід зазначити, що жодній з основних західних платформ для соціальних мереж не дозволено працювати в Китаї", - зазначив він.

Зазначимо, що "Великий китайський фаєрвол" - проект фільтрації вмісту Інтернету в КНР -забороняє користувачам з КНР відвідувати такі сайти, як Facebook, YouTube, Twitter і багато інших соціальних платформи.

Як писав УНН, згідно з доповіддю дослідників Оксфордського університету Британії, урядовці по всьому світу долучають "кібер-війська", аби маніпулювати громадською думкою та дезінформувати населення за допомогою Facebook, Twitter та інших соціальних медіа.