Трамп хочет отменить гражданство США по праву рождения
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о намерении отменить гражданство по праву рождения из-за исполнительных действий. Он также подтвердил планы по депортации нелегальных мигрантов вместе с семьями.
Гражданство по праву рождения, согласно объяснению Трампа будут отменять с помощью исполнительных действий. Новоизбранный президент не уточнил о возможных юридических проблемах по этой инициативе.
Передает УНН со ссылкой на NBC.
Трамп намерен отменить гражданство по праву рождения: граждане США, имеющие Украине нелегально семью, могут быть депортированы.
В интервью телеканалу NBC, которое вышло в эфир в воскресенье, избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении отменить в США гражданство по праву рождения, которое закреплено в американской конституции. Трамп подтвердил свое намерение продолжить массовую депортацию нелегальных мигрантов, но сделал несколько комментариев по этому поводу:
"Мы не должны разлучать семьи. мы отправим всю семью очень гуманно, обратно в страну, откуда они приехали - сказал Трамп. "".
"Значит, больше никаких разводов семей? Вы не возрождаете политику нулевой терпимости?"спросил ведущий программы NBC.
"Это зависит от семьи. если они приехали сюда нелегально, но их семья находится здесь легально, то у семьи есть выбор. Человек, который въехал нелегально, может уехать, или они могут уехать все вместе", - ответил Трамп.
Что касается гражданства по праву рождения, Трамп сказал, что попытается отменить его с помощью исполнительной власти, что, несомненно, вызовет немедленные юридические проблемы.
"Мы должны покончить с этим", - сказал Трамп, назвав это"смешным".
Трамп предположил, что гражданство по праву рождения является уникально американским, заявив: "Мы единственная страна, которая имеет его, вы знаете".
Напомним
УНН ранее передавал: Дональд Трамп в октябре, во время митинга в Аризоне, заявил, что США "как мусорный бак" для остального мира из-за своей пограничной политики.
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