Трамп использует встречу с путиным для сбора средств на свою политическую кампанию

Во время встречи с президентом рф владимиром путиным на Аляске лидер США Дональд Трамп призвал сторонников сделать пожертвования, запустив "блиц" сбора средств в поддержку своей политической кампании. Об этом пишет УНН со ссылкой на News Sky.

Детали

Как отмечает издание, "команда Дональда Трампа отправила его сторонникам электронное письмо с просьбой о пожертвованиях во время его переговоров с Путиным".

Электронное письмо озаглавлено: "Трамп на Аляске! С Путиным!"

В сообщении написано: "Я встречаюсь с Путиным на Аляске! Немного прохладно. Эта встреча имеет очень высокое значение для мира. Демократы больше всего хотели бы, чтобы она провалилась. Никто в мире не умеет заключать сделки так, как я!".

А также: "Сегодня вечером в полночь истекает мой очень важный срок сбора средств, и радикальные левые именно этой ночью следят за нашими показателями, чтобы увидеть, не пропустим ли мы… Но я запускаю блиц, где каждый патриот, который прочитает это сообщение, пожертвует 10 долларов, чтобы поддержать Трампа!".

Тем временем, как указано, сторонники Трампа собрались возле места проведения переговоров в Анкоридже, штат Аляска.

Напомним

Ранее УНН писал, что на Аляске во время саммита Трампа и путина проходит митинг в поддержку Украины. Протестующие держат сине-желтые флаги и выражают поддержку Украине.