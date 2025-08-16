Трамп використовує зустріч з путіним для збору коштів на свою політичну кампанію

Під час зустрічі з президентом рф володимиром путіним на Алясці лідер США Дональд Трамп закликав прихильників зробити пожертви, запустивши "бліц" збору коштів на підтримку своєї політичної кампанії. Про це пише УНН із посиланням на News Sky.

Деталі

Як зазначає видання, "команда Дональда Трампа надіслала його прихильникам електронного листа з проханням про пожертви під час його переговорів з путіним".

Електронний лист має назву: "Трамп на Алясці! З путіним!"

У повідомленні написано: "Я зустрічаюся з Путіним на Алясці! Трохи прохолодно. Ця зустріч має дуже високе значення для світу. Демократи б найбільше хотіли, щоб вона провалилась. Ніхто у світі не вміє укладати угоди так, як я!".

А також: "Сьогодні ввечері опівночі спливає мій дуже важливий термін збору коштів, і радикальні ліві саме цієї ночі стежать за нашими показниками, щоб побачити, чи не пропустимо ми… Але я запускаю бліц, де кожен патріот, який прочитає це повідомлення, пожертвує 10 доларів, щоб підтримати Трампа!".

Тим часом як вказано, прихильники Трампа зібралися біля місця проведення переговорів в Анкориджі, штат Аляска.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що на Алясці під час саміту Трампа та путіна відбувається мітинг на підтримку України. Протестувальники тримають синьо-жовті прапори та висловлюють підтримку Україні.