20:15 • 3262 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 4250 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11 • 7238 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 13391 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 87509 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 137758 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 80146 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 133136 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55265 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 80832 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
Трамп використовує зустріч з путіним для збору коштів на свою політичну кампанію

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Дональд Трамп розпочав збір коштів для своєї кампанії під час переговорів з Путіним на Алясці. Він закликав прихильників пожертвувати 10 доларів, щоб підтримати його.

Трамп використовує зустріч з путіним для збору коштів на свою політичну кампанію

Під час зустрічі з президентом рф володимиром путіним на Алясці лідер США Дональд Трамп закликав прихильників зробити пожертви, запустивши "бліц" збору коштів на підтримку своєї політичної кампанії. Про це пише УНН із посиланням на News Sky.

Деталі

Як зазначає видання, "команда Дональда Трампа надіслала його прихильникам електронного листа з проханням про пожертви під час його переговорів з путіним".

Електронний лист має назву: "Трамп на Алясці! З путіним!"

У повідомленні написано: "Я зустрічаюся з Путіним на Алясці! Трохи прохолодно. Ця зустріч має дуже високе значення для світу. Демократи б найбільше хотіли, щоб вона провалилась. Ніхто у світі не вміє укладати угоди так, як я!".

А також: "Сьогодні ввечері опівночі спливає мій дуже важливий термін збору коштів, і радикальні ліві саме цієї ночі стежать за нашими показниками, щоб побачити, чи не пропустимо ми… Але я запускаю бліц, де кожен патріот, який прочитає це повідомлення, пожертвує 10 доларів, щоб підтримати Трампа!".

Тим часом як вказано, прихильники Трампа зібралися біля місця проведення переговорів в Анкориджі, штат Аляска.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що на Алясці під час саміту Трампа та путіна відбувається мітинг на підтримку України. Протестувальники тримають синьо-жовті прапори та висловлюють підтримку Україні.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп
Україна