Трамп или Харрис: на чью победу ставят в Украине

Выборы в США изрядно важны для украинцев, поэтому они, как и весь мир ставят ставки на будущего победителя. УНН собрало данные и узнало кто любимчик среди букмекеров.

Детали

Результаты букмекерских платформ указывают, что украинцы все же ставят на победу Дональда Трампа. Такая же ситуация и с партиями США, ведь ставят именно на Республиканскую.

Напомним

Пользователь букмекерской платформы сделал самую большую ставку в истории на победу Дональда Трампа в президентских выборах 2024 года. Сумма ставки составила почти 18 миллионов долларов.