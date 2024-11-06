Трамп или Харрис: на чью победу ставят в Украине
Киев • УНН
Украинцы делают ставки на результаты предстоящих выборов в США. По данным букмекерских платформ, большинство ставит на победу Дональда Трампа и Республиканской партии.
Выборы в США изрядно важны для украинцев, поэтому они, как и весь мир ставят ставки на будущего победителя. УНН собрало данные и узнало кто любимчик среди букмекеров.
Детали
Результаты букмекерских платформ указывают, что украинцы все же ставят на победу Дональда Трампа. Такая же ситуация и с партиями США, ведь ставят именно на Республиканскую.
Напомним
Пользователь букмекерской платформы сделал самую большую ставку в истории на победу Дональда Трампа в президентских выборах 2024 года. Сумма ставки составила почти 18 миллионов долларов.