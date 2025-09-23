Трамп и президент Бразилии договорились встретиться на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп заявил о договоренности встретиться на следующей неделе с лидером Бразилии Лулой да Силвой. Об этом он сказал во время выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает УНН.

Мы согласились, что нам нужно встретиться через неделю, потому что здесь мало времени, чтобы поговорить. Очень хорошо, что у нас есть такая договоренность встретиться на следующей неделе. Похоже, что он очень приятный человек. Мы друг другу понравились. Я веду дела только с тем, кто мне нравится. Если мне человек не нравится, то уже все, он мне и не понравится. У нас было может 40 секунд (с лидером Бразилии – ред.) общения и оно сложилось хорошо, это хороший знак - заявил Трамп.

Дополнение

В конце июля Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 40% пошлин для Бразилии.

Ранее, в феврале 2025 года Лула да Силва критиковал Трампа за его высказывания относительно мировых лидеров и претензии на мировое господство. Президент Бразилии призвал США уважать суверенитет других стран и прекратить протекционизм.