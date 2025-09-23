$41.380.13
48.730.31
ukenru
Эксклюзив
13:28 • 6114 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 19840 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 16177 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 43210 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 36201 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 35351 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 49018 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 49180 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 44990 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 70041 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 19854 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 18194 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 33866 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 37354 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 43226 просмотра
Трамп и президент Бразилии договорились встретиться на следующей неделе

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Президент США Дональд Трамп договорился о встрече на следующей неделе с лидером Бразилии Лулой да Силвой после короткого разговора на Генассамблее ООН. Эта договоренность состоялась, несмотря на предварительное введение Трампом дополнительных 40% пошлин для Бразилии и критику его политики со стороны да Силвы.

Трамп и президент Бразилии договорились встретиться на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп заявил о договоренности встретиться на следующей неделе с лидером Бразилии Лулой да Силвой. Об этом он сказал во время выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает УНН.

Мы согласились, что нам нужно встретиться через неделю, потому что здесь мало времени, чтобы поговорить. Очень хорошо, что у нас есть такая договоренность встретиться на следующей неделе. Похоже, что он очень приятный человек. Мы друг другу понравились. Я веду дела только с тем, кто мне нравится. Если мне человек не нравится, то уже все, он мне и не понравится. У нас было может 40 секунд (с лидером Бразилии – ред.) общения и оно сложилось хорошо, это хороший знак

- заявил Трамп.

Дополнение

В конце июля Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 40% пошлин для Бразилии.

Ранее, в феврале 2025 года Лула да Силва критиковал Трампа за его высказывания относительно мировых лидеров и претензии на мировое господство. Президент Бразилии призвал США уважать суверенитет других стран и прекратить протекционизм.

Антонина Туманова

Новости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Бразилия
Дональд Трамп
Соединённые Штаты