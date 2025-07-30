Трамп підписав указ про введення додаткових 40% мит для Бразилії – Білий дім

$41.790.01
48.220.47
ukenru
Ексклюзив
15:21 • 14432 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
15:01 • 21253 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
13:30 • 25971 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
30 липня, 12:06 • 56797 перегляди
Потужний землетрус біля камчатки спричинив загрозу цунамі в десятках країнPhotoVideo
Ексклюзив
30 липня, 10:44 • 67735 перегляди
Речник ОСУВ "Хортиця" відповів, чи Покровськ в оточенні росіян
30 липня, 09:50 • 58341 перегляди
ПриватБанк виграв суд у Лондоні проти Коломойського і Боголюбова
30 липня, 09:57 • 66234 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
30 липня, 09:53 • 117336 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони
30 липня, 06:09 • 51184 перегляди
Голова АРМА Дума написала заяву про звільнення
29 липня, 20:14 • 68631 перегляди
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
98%
746мм
Популярнi новини
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 126247 перегляди
росія планує здійснити безпрецедентне втручання у президентські вибори в Молдові - Санду30 липня, 11:18 • 113391 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto30 липня, 12:32 • 81092 перегляди
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"13:21 • 32143 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України14:00 • 41673 перегляди
Публікації
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
15:21 • 14432 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
15:01 • 21253 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України14:00 • 41671 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto30 липня, 12:32 • 81088 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 126241 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Вадим Філашкін
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Індія
Китай
Реклама
УНН Lite
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"13:21 • 32144 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 120603 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 186982 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 235740 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 168758 перегляди
Актуальне
Brent
Ан-178
Мі-24
Мі-8
Truth Social

Трамп підписав указ про введення додаткових 40% мит для Бразилії – Білий дім

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткових 40% мит на Бразилію, довівши загальний розмір мит до 50%. Це пов'язано з політикою уряду Бразилії, що становить загрозу нацбезпеці США.

Трамп підписав указ про введення додаткових 40% мит для Бразилії – Білий дім

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про введення додаткових 40% мит для Бразилії. В результаті цього загальний розмір мит становив 50%, повідомляє Білий дім, пише УНН.

Сьогодні президент Дональд Трамп підписав Указ про запровадження додаткових 40% мит на Бразилію, довівши загальний розмір мит до 50%, у зв'язку з нещодавньою політикою, практикою та діями уряду Бразилії, які становлять незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів 

- говориться у повідомленні Білого дому.

В указі говориться, що нібито політично мотивоване переслідування, залякування, цькування, цензура та судове переслідування урядом Бразилії колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару та тисяч його прихильників є серйозними порушеннями прав людини, які підірвали верховенство права в Бразилії.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25-відсоткових мит на товари з Індії, звинувативши країну в купівлі російської зброї та енергоносіїв. Це рішення, яке набуде чинності з 1 серпня, також включає додатковий штраф.

Дональд Трамп запевнив українців, які втекли від війни рф проти України, заявивши, що він має намір дозволити їм залишатися в США до кінця війни, про що заявив журналістам.

Павло Зінченко

Новини Світу
Білий дім
Бразилія
Дональд Трамп
Індія
Сполучені Штати Америки