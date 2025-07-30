Трамп підписав указ про введення додаткових 40% мит для Бразилії – Білий дім
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткових 40% мит на Бразилію, довівши загальний розмір мит до 50%. Це пов'язано з політикою уряду Бразилії, що становить загрозу нацбезпеці США.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про введення додаткових 40% мит для Бразилії. В результаті цього загальний розмір мит становив 50%, повідомляє Білий дім, пише УНН.
Сьогодні президент Дональд Трамп підписав Указ про запровадження додаткових 40% мит на Бразилію, довівши загальний розмір мит до 50%, у зв'язку з нещодавньою політикою, практикою та діями уряду Бразилії, які становлять незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів
В указі говориться, що нібито політично мотивоване переслідування, залякування, цькування, цензура та судове переслідування урядом Бразилії колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару та тисяч його прихильників є серйозними порушеннями прав людини, які підірвали верховенство права в Бразилії.
Доповнення
Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25-відсоткових мит на товари з Індії, звинувативши країну в купівлі російської зброї та енергоносіїв. Це рішення, яке набуде чинності з 1 серпня, також включає додатковий штраф.
Дональд Трамп запевнив українців, які втекли від війни рф проти України, заявивши, що він має намір дозволити їм залишатися в США до кінця війни, про що заявив журналістам.