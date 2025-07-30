Трамп подписал указ о введении дополнительных 40% пошлин для Бразилии – Белый дом
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 40% пошлин на Бразилию, доведя общий размер пошлин до 50%. Это связано с политикой правительства Бразилии, представляющей угрозу нацбезопасности США.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 40% пошлин для Бразилии. В результате этого общий размер пошлин составил 50%, сообщает Белый дом, пишет УНН.
Сегодня президент Дональд Трамп подписал Указ о введении дополнительных 40% пошлин на Бразилию, доведя общий размер пошлин до 50%, в связи с недавней политикой, практикой и действиями правительства Бразилии, которые представляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов
В указе говорится, что якобы политически мотивированное преследование, запугивание, травля, цензура и судебное преследование правительством Бразилии бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару и тысяч его сторонников являются серьезными нарушениями прав человека, которые подорвали верховенство права в Бразилии.
Дополнение
Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Индии, обвинив страну в покупке российского оружия и энергоносителей. Это решение, которое вступит в силу с 1 августа, также включает дополнительный штраф.
Дональд Трамп заверил украинцев, бежавших от войны РФ против Украины, заявив, что он намерен разрешить им оставаться в США до конца войны, о чем заявил журналистам.