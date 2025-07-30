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Трамп подписал указ о введении дополнительных 40% пошлин для Бразилии – Белый дом

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 40% пошлин на Бразилию, доведя общий размер пошлин до 50%. Это связано с политикой правительства Бразилии, представляющей угрозу нацбезопасности США.

Трамп подписал указ о введении дополнительных 40% пошлин для Бразилии – Белый дом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 40% пошлин для Бразилии. В результате этого общий размер пошлин составил 50%, сообщает Белый дом, пишет УНН.

Сегодня президент Дональд Трамп подписал Указ о введении дополнительных 40% пошлин на Бразилию, доведя общий размер пошлин до 50%, в связи с недавней политикой, практикой и действиями правительства Бразилии, которые представляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов 

- говорится в сообщении Белого дома.

В указе говорится, что якобы политически мотивированное преследование, запугивание, травля, цензура и судебное преследование правительством Бразилии бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару и тысяч его сторонников являются серьезными нарушениями прав человека, которые подорвали верховенство права в Бразилии.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Индии, обвинив страну в покупке российского оружия и энергоносителей. Это решение, которое вступит в силу с 1 августа, также включает дополнительный штраф.

Дональд Трамп заверил украинцев, бежавших от войны РФ против Украины, заявив, что он намерен разрешить им оставаться в США до конца войны, о чем заявил журналистам.

Павел Зинченко

Новости Мира
Белый дом
Бразилия
Дональд Трамп
Индия
Соединённые Штаты