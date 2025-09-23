Трамп та президент Бразилії домовилися зустрітися на наступному тижні

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Ексклюзив
13:28 • 6078 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 19711 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 16092 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 43067 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 36124 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 35298 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 48994 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 49163 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 44975 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 70031 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1м/с
50%
751мм
Популярнi новини
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 37169 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 33679 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico23 вересня, 09:15 • 15497 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto23 вересня, 10:03 • 19758 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 18065 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 19708 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 18097 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 33725 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 37211 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 43062 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Естонія
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови12:00 • 8128 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 74234 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 36206 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 51576 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 103111 перегляди
Актуальне
Google Play
YouTube
The Guardian
The New York Times
МіГ-31

Трамп та президент Бразилії домовилися зустрітися на наступному тижні

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Президент США Дональд Трамп домовився про зустріч наступного тижня з лідером Бразилії Лулою да Сілвою після короткої розмови на Генасамблеї ООН. Ця домовленість відбулася, незважаючи на попереднє введення Трампом додаткових 40% мит для Бразилії та критику його політики з боку да Сілви.

Трамп та президент Бразилії домовилися зустрітися на наступному тижні

Президент США Дональд Трамп заявив про домовленість зустрітися на наступному тижні з лідером Бразилії Лулою да Сілвою. Про це він сказав  під час виступу на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає УНН.

Ми погодились, що нам потрібно зустрітися  за тиждень, тому що тут часу мало, щоб поговорити. Дуже добре, що ми маємо таку домовленість зустрітися наступного тижня. Схоже, що він дуже приємна людина. Ми один одному сподобались. Я веду справи тільки з тим хто мені подобається. Якщо мені людина не подобається, то вже все, вона мені й не сподобається. У нас було може 40 секунд (з  лідером Бразилії – ред.) спілкування й воно склалось добре, це хороший знак 

- заявив Трамп.

Доповнення

В кінці липня Дональд Трамп підписав указ про введення додаткових 40% мит для Бразилії. 

Раніше, в лютому 2025 року Лула да Сілва критикував Трампа за його висловлювання щодо світових лідерів та претензії на світове панування. Президент Бразилії закликав США поважати суверенітет інших країн та припинити протекціонізм.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Бразилія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки