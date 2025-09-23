Трамп та президент Бразилії домовилися зустрітися на наступному тижні
Президент США Дональд Трамп домовився про зустріч наступного тижня з лідером Бразилії Лулою да Сілвою після короткої розмови на Генасамблеї ООН. Ця домовленість відбулася, незважаючи на попереднє введення Трампом додаткових 40% мит для Бразилії та критику його політики з боку да Сілви.
Президент США Дональд Трамп заявив про домовленість зустрітися на наступному тижні з лідером Бразилії Лулою да Сілвою. Про це він сказав під час виступу на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає УНН.
Ми погодились, що нам потрібно зустрітися за тиждень, тому що тут часу мало, щоб поговорити. Дуже добре, що ми маємо таку домовленість зустрітися наступного тижня. Схоже, що він дуже приємна людина. Ми один одному сподобались. Я веду справи тільки з тим хто мені подобається. Якщо мені людина не подобається, то вже все, вона мені й не сподобається. У нас було може 40 секунд (з лідером Бразилії – ред.) спілкування й воно склалось добре, це хороший знак
Доповнення
В кінці липня Дональд Трамп підписав указ про введення додаткових 40% мит для Бразилії.
Раніше, в лютому 2025 року Лула да Сілва критикував Трампа за його висловлювання щодо світових лідерів та претензії на світове панування. Президент Бразилії закликав США поважати суверенітет інших країн та припинити протекціонізм.