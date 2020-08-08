Трамп готов в ближайшее время приостановить сбор налога на зарплату на время пандемии

“Если демократы продолжат в своих интересах задерживать предоставление этой жизненно важной помощи, я прибегну к своим президентским полномочиям, чтобы американцы ее получили”, — отметил американский лидер. Как он пояснил, речь идет о приостановке сбора налога на заработную плату в стране “до конца года” в целях поддержки бизнеса. Трамп отметил, что позже мог бы продлить эту меру. Кроме того, американский лидер сообщил, что намерен самостоятельно увеличить выплаты по безработице, предоставить льготы при выплате кредитов на обучение, а также ввести ограничения на выселение граждан, которые не могут платить за жилье.

Говоря о том, когда он может подписать соответствующие исполнительные указы, Трамп ответил: “Это может произойти к концу недели”. Он не пояснил, идет ли речь о текущей неделе или следующей. “Было бы замечательно, чтобы мы сделали это вместе с демократами, но их на самом деле интересует лишь одно — защитить тех, кто плохо управлял городами и штатами”, — добавил Трамп.