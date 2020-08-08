Трамп готов в ближайшее время приостановить сбор налога на зарплату на время пандемии

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84272 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102137 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127054 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107534 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127568 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101311 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102126 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104059 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие дни подписать исполнительные указы с целью стимулирования американской экономики в свете пандемии, если администрация не сможет достичь договоренностей с демократами. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси), трансляцию вели на сайте Белого дома, передает УНН.

“Если демократы продолжат в своих интересах задерживать предоставление этой жизненно важной помощи, я прибегну к своим президентским полномочиям, чтобы американцы ее получили”, — отметил американский лидер. Как он пояснил, речь идет о приостановке сбора налога на заработную плату в стране “до конца года” в целях поддержки бизнеса. Трамп отметил, что позже мог бы продлить эту меру. Кроме того, американский лидер сообщил, что намерен самостоятельно увеличить выплаты по безработице, предоставить льготы при выплате кредитов на обучение, а также ввести ограничения на выселение граждан, которые не могут платить за жилье.

Говоря о том, когда он может подписать соответствующие исполнительные указы, Трамп ответил: “Это может произойти к концу недели”. Он не пояснил, идет ли речь о текущей неделе или следующей. “Было бы замечательно, чтобы мы сделали это вместе с демократами, но их на самом деле интересует лишь одно — защитить тех, кто плохо управлял городами и штатами”, — добавил Трамп.

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