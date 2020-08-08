Трамп готовий найближчим часом призупинити збір податку на зарплату на час пандемії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп має намір в найближчі дні підписати виконавчі укази з метою стимулювання американської економіки в світлі пандемії, якщо адміністрація не зможе досягти домовленостей з демократами. Про це він заявив в п’ятницю на прес-конференції в Бедмінстері (штат Нью-Джерсі), трансляцію вели на сайті Білого дому, передає УНН.

“Якщо демократи продовжать в своїх інтересах затримувати надання цієї життєво важливої допомоги, я вдамся до своїх президентських повноважень, щоб американці її отримали”, — зазначив американський лідер. Як він пояснив, мова йде про припинення збору податку на заробітну плату в країні “до кінця року” з метою підтримки бізнесу. Трамп зазначив, що пізніше міг би продовжити цей захід. Крім того, американський лідер повідомив, що має намір самостійно збільшити виплати по безробіттю, надати пільги при виплаті кредитів на навчання, а також ввести обмеження на виселення громадян, які не можуть платити за житло.

Говорячи про те, коли він може підписати відповідні виконавчі укази, Трамп відповів: “Це може статися до кінця тижня”. Він не пояснив, чи йде мова про поточний тиждень або наступний. “Було б чудово, щоб ми зробили це разом з демократами, але їх насправді цікавить лише одне — захистити тих, хто погано керував містами і штатами”, — додав Трамп.

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