Трамп готов к новой встрече с лидером КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон накануне заявил, что американский лидер Дональд Трамп готов к новой встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Отвечая на вопрос о возможности новых встреч между лидерами, Болтон отметил, что Трамп в недавнем письме Ким Чен Ыну предложил отправить в Северную Корею госсекретаря США Майка Помпео, и Трамп готов встретиться с лидером КНДР "в любое время". Письмо было вручено министру иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо в выходные.
Болтон в интервью Fox News добавил, что Помпео готов вернуться в Северную Корею на очередную встречу с Ким Чен Ыном.
"На самом деле нам нужна не риторика. Нам нужна работа Северной Кореи по денуклеаризации", - отметил он.
При этом, с его слов, Северная Корея не предприняла необходимых шагов для денуклеаризации, несмотря на соглашение между лидерами США и КНДР.
Ранее Помпео обвинил КНДР в нарушении обязательств по денуклеаризации.
Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам исторической встречи 12 июня текущего года в Сингапуре подписали совместный документ. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизировались.