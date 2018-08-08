Трамп готовий до нової зустрічі з лідером КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон напередодні заявив, що американський лідер Дональд Трамп готовий до нової зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Відповідаючи на питання про можливість нових зустрічей між лідерами, Болтон зазначив, що Трамп у недавньому листі Кім Чен Ину запропонував відправити до Північної Кореї держсекретаря США Майка Помпео, і Трамп готовий зустрітися з лідером КНДР "у будь-який час". Лист було вручено міністру закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо у вихідні.
Болтон в інтерв'ю Fox News додав, що Помпео готовий повернутися в Північну Корею на чергову зустріч з Кім Чен Ином.
"Насправді нам потрібна не риторика. Нам потрібна робота Північної Кореї з денуклеаризації", - зазначив він.
При цьому, з його слів, Північна Корея не зробила необхідних кроків для денуклеаризації, незважаючи на угоду між лідерами США і КНДР.
Раніше Помпео звинуватив КНДР у порушенні зобов'язань щодо денуклеаризації.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин за підсумками історичної зустрічі 12 червня поточного року в Сінгапурі підписали спільний документ. У ньому, зокрема, Пхеньян оголосив про готовність піти на повну денуклеаризацію Корейського півострова, а Сполучені Штати зобов'язалися у відповідь надати КНДР гарантії безпеки. Наміри сторін в підсумковому комюніке сінгапурського саміту не конкретизувалися.