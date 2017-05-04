Д.Трамп позволил церкви агитировать за политиков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ о религиозных свободах, который смягчает запрет на политическую агитацию в церкви, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Таким образом, религиозные группы могут получить возможность непосредственно поддерживать того или иного кандидата на выборах, тогда как ранее действовал запрет на такую поддержку.
“Мы больше никогда не допустим, чтобы верующих людей выбирали целью нападок или заставляли молчать”, — заявил Д.Трамп.
Однако для того, чтобы полностью отменить поправку, президенту еще нужно одобрение конгресса.
Как сообщал УНН, палата представителей конгресса США проголосовала за с касування значительной части реформы здравоохранения , проведенной Бараком Обамой и известной как Obamacare. Ожидается, что ей на смену придет реформа здравоохранения, разработанная Республиканской партией.