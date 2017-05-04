Д.Трамп дозволив церкві агітувати за політиків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У четвер президент США Дональд Трамп підписав указ про релігійні свободи, який пом’якшує заборону на політичну агітацію в церкві, передає УНН з посиланням на ВВС.
Таким чином, релігійні групи можуть отримати можливість безпосередньо підтримувати того чи іншого кандидата на виборах, тоді як раніше діяла заборона на таку підтримку.
“Ми більше ніколи не допустимо, щоб віруючих людей вибирали метою нападок або змушували мовчати”, — заявив Д.Трамп.
Однак для того, щоб повністю скасувати поправку, президенту ще потрібно схвалення конгресу.
Як повідомляв УНН, палата представників конгресу США проголосувала за скасування значної частини реформи охорони здоров’я, проведеної Бараком Обамою та відомої як Obamacare. Очікується, що їй на зміну прийде реформа охорони здоров’я, розроблена Республіканською партією.