Трамп анонсирует чрезвычайное положение на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение на южной границе страны, передает УНН.

Дональд Трамп объявил, что подпишет "серию исторических указов" и начнет "революцию здравого смысла".

Он говорит, что объявит чрезвычайное положение на южной границе.

Весь незаконный въезд будет "немедленно прекращен", и правительство начнет возвращать "миллионы и миллионы преступных иностранцев".

Сегодня я подпишу серию исторических президентских указов и мы начнем восстановление Америки. Первое – я установлю режим чрезвычайной ситуации на нашей южной границе. Все незаконные пересечения будут остановлены, и мы начнем процесс возвращения миллионов преступников. Мы возобновим нашу политику "оставайтесь в Мексике". Я направлю наших военных на южную границу, чтобы остановить это вторжение