Трамп анонсирует чрезвычайное положение на границе с Мексикой
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о подписании серии исторических указов, включая введение режима ЧС на южной границе США. Планируется остановить нелегальную миграцию и депортировать "миллионы преступников".
Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение на южной границе страны, передает УНН.
Дональд Трамп объявил, что подпишет "серию исторических указов" и начнет "революцию здравого смысла".
Он говорит, что объявит чрезвычайное положение на южной границе.
Весь незаконный въезд будет "немедленно прекращен", и правительство начнет возвращать "миллионы и миллионы преступных иностранцев".
Сегодня я подпишу серию исторических президентских указов и мы начнем восстановление Америки. Первое – я установлю режим чрезвычайной ситуации на нашей южной границе. Все незаконные пересечения будут остановлены, и мы начнем процесс возвращения миллионов преступников. Мы возобновим нашу политику "оставайтесь в Мексике". Я направлю наших военных на южную границу, чтобы остановить это вторжение
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