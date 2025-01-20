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Трамп анонсирует чрезвычайное положение на границе с Мексикой

Трамп анонсирует чрезвычайное положение на границе с Мексикой

Киев  •  УНН

 • 11814 просмотра

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Дональд Трамп заявил о подписании серии исторических указов, включая введение режима ЧС на южной границе США. Планируется остановить нелегальную миграцию и депортировать "миллионы преступников".

Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение на южной границе страны, передает УНН.

Дональд Трамп объявил, что подпишет "серию исторических указов" и начнет "революцию здравого смысла".

Он говорит, что объявит чрезвычайное положение на южной границе.

Весь незаконный въезд будет "немедленно прекращен", и правительство начнет возвращать "миллионы и миллионы преступных иностранцев".

Сегодня я подпишу серию исторических президентских указов и мы начнем восстановление Америки. Первое – я установлю режим чрезвычайной ситуации на нашей южной границе. Все незаконные пересечения будут остановлены, и мы начнем процесс возвращения миллионов преступников. Мы возобновим нашу политику "оставайтесь в Мексике". Я направлю наших военных на южную границу, чтобы остановить это вторжение 

- сказал Трамп.

Золотой век Америки начинается сейчас: Трамп произносит инаугурационную речь20.01.2025, 19:12 • 13675 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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