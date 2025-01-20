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Трамп анонсує надзвичайний стан на кордоні з Мексикою

Київ • УНН

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Дональд Трамп заявив про підписання серії історичних указів, включно з введенням режиму НС на південному кордоні США. Планується зупинити нелегальну міграцію і депортувати "мільйони злочинців".

Президент США Дональд Трамп заявив, що оголосить надзвичайний стан на південному кордоні країни, передає УНН.

Дональд Трамп оголосив, що підпише "серію історичних указів" і почне "революцію здорового глузду".

Він каже, що оголосить надзвичайний стан на південному кордоні.

Весь незаконний в'їзд буде "негайно припинено", і уряд почне повертати "мільйони і мільйони злочинних іноземців".

Сьогодні я підпишу серію історичних президентських указів і ми почнемо відновлення Америки. Перше - я встановлю режим надзвичайної ситуації на нашому південному кордоні. Усі незаконні перетини будуть зупинені, і ми почнемо процес повернення мільйонів злочинців. Ми відновимо нашу політику "залишайтеся в Мексиці". Я направлю наших військових на південний кордон, щоб зупинити це вторгнення 

- сказав Трамп.

Золотий вік Америки починається зараз: Трамп виголошує інавгураційну промову20.01.2025, 19:12 • 37372 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

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