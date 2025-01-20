Трамп анонсує надзвичайний стан на кордоні з Мексикою
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про підписання серії історичних указів, включно з введенням режиму НС на південному кордоні США. Планується зупинити нелегальну міграцію і депортувати "мільйони злочинців".
Президент США Дональд Трамп заявив, що оголосить надзвичайний стан на південному кордоні країни, передає УНН.
Дональд Трамп оголосив, що підпише "серію історичних указів" і почне "революцію здорового глузду".
Він каже, що оголосить надзвичайний стан на південному кордоні.
Весь незаконний в'їзд буде "негайно припинено", і уряд почне повертати "мільйони і мільйони злочинних іноземців".
Сьогодні я підпишу серію історичних президентських указів і ми почнемо відновлення Америки. Перше - я встановлю режим надзвичайної ситуації на нашому південному кордоні. Усі незаконні перетини будуть зупинені, і ми почнемо процес повернення мільйонів злочинців. Ми відновимо нашу політику "залишайтеся в Мексиці". Я направлю наших військових на південний кордон, щоб зупинити це вторгнення
Золотий вік Америки починається зараз: Трамп виголошує інавгураційну промову20.01.2025, 19:12 • 37372 перегляди