Трамп анонсує надзвичайний стан на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп заявив, що оголосить надзвичайний стан на південному кордоні країни, передає УНН.

Дональд Трамп оголосив, що підпише "серію історичних указів" і почне "революцію здорового глузду".

Він каже, що оголосить надзвичайний стан на південному кордоні.

Весь незаконний в'їзд буде "негайно припинено", і уряд почне повертати "мільйони і мільйони злочинних іноземців".

Сьогодні я підпишу серію історичних президентських указів і ми почнемо відновлення Америки. Перше - я встановлю режим надзвичайної ситуації на нашому південному кордоні. Усі незаконні перетини будуть зупинені, і ми почнемо процес повернення мільйонів злочинців. Ми відновимо нашу політику "залишайтеся в Мексиці". Я направлю наших військових на південний кордон, щоб зупинити це вторгнення - сказав Трамп.

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