Министр иностранных дел россии сергей лавров во время заседания Совбеза ООН использовал образы из произведения английского писателя Джорджа Оруэлла "Скотный двор". Постпред Украины в ООН Сергей Кислица отреагировал на слова лаврова, передает УНН.

Детали

Во время выступления лавров сказал, что "в прошлом веке Джордж Оруэлл в свой повести "Скотный двор" уже предсказал суть порядка, основанного на правилах, где все животные равны, но некоторые равнее других".

В свою очередь Кислица в своем посте в соцсети X, задался вопросом, за кого лавров принимает представителей ООН, когда пытается мобилизовать Оруэлла на свою поддержку.

"Возможно, он не знает, что нью-йоркские дипломаты действительно читали Оруэлла и не являются побочным продуктом МГИМО в Советском Союзе, где книги Оруэлла были запрещены или подвергались цензуре", - написал Кислица.

Он напомнил, что Джордж Оруэлл был критиком Сталина и враждебно относился к сталинизму, управляемому москвой. По словам Джорджа Оруэлла, "Скотный двор", отражает события, которые предшествовали русской революции 1917 года и перешли в сталинскую эпоху Советского Союза, периода, когда россия жила под властью коммунистической идеологии Иосифа Сталина.

Он указал, что сталинизм в россии на сегодня еще почитают. При этом каждое животное в "Колхозе животных" представляло определенный класс советского общества:

рабочий конь Боксер - рабочий класс и стахановцев;

ворон Моисей - духовенство;

скептический осел Вениамин - интеллигенция, которая все понимает, но бездействует;

злые собаки - сотрудников НКВД;



безмолвные овцы - массы людей;



поросенок Квикун - подконтрольные власти СМИ.



"На вершине пирамиды находится большой, довольно свирепого вида беркширский кабан по имени Наполеон (аллегория Иосифа Сталина), который постепенно переписал семь заповедей животного мира (аллегорическая ссылка на коммунизм), главная из которых начала звучать следующим образом: "Все животные равны, но некоторые животные равнее других". Итак, товарищ лавров, какое вы животное?", - написал Кислица.

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