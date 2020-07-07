"Тоттенхэм" нанес поражение "Эвертону" в заключительной встрече тура АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Лондонский “Тоттенхэм” на одноименном стадионе принял “Эвертон” в рамках встречи 29 тура Английской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.
В середине тайма произошло взятие ворот “Эвертона”. Аргентинский полузащитник “шпор” Ло Селсо решился на удар. Под мяч подставился центральный защитник “ирисок” Майкл Кин. Именно от него игровой снаряд попал в сетку ворот. Больше забитых голов телезрители не увидели — 1:0.
Отметим, что “Тоттенхэм” поднялся на 8-ю строчку с 48 очками. К зоне еврокубков команде не хватает 7-ми очков. “Эвертон” имеет 44 балла — 11-е.
Примечательно, что в данном туре “Арсенал” сумел выйти победителем из противостояния с “Вулверхэмптон” — 1:0, а “Манчестер Сити” из-за ошибки Александра Зинченко потерпел поражение от “Саутгемптона”.