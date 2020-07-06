Помилка Зінченка призвела до поразки "Манчестер Сіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У рамках 33-го туру Англійської Прем’єр-ліги “Манчестер Сіті” універсального футболіста національної збірної України Олександра Зінченка на виїзді грав проти “Саутгемптона”, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
Єдине взяття воріт відбулося на 16 хвилині. Олександр Зінченко отримав м’яч в середині поля, але втратив його у тривіальній ситуації. Після цього Адамс завдав напрочуд дальнього удару та закинув ігровий снаряд за комірець голкіперу — 0:1.
Відзначимо, що Зінченко відіграв повний поєдинок у складі свого колективу.
Додамо, що в цьому сезоні Зінченко провів у складі “городян” 21 поєдинок і відзначився одним забитим м’ячем. “МС” залишився на другому рядку із 66 очками. “Саутгемптон” 13-й — 43 пункти.