Помилка Зінченка призвела до поразки "Манчестер Сіті"

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КИЇВ. 6 липня. УНН. У рамках 33-го туру Англійської Прем’єр-ліги “Манчестер Сіті” універсального футболіста національної збірної України Олександра Зінченка на виїзді грав проти “Саутгемптона”, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.

Єдине взяття воріт відбулося на 16 хвилині. Олександр Зінченко отримав м’яч в середині поля, але втратив його у тривіальній ситуації. Після цього Адамс завдав напрочуд дальнього удару та закинув ігровий снаряд за комірець голкіперу — 0:1.

Відзначимо, що Зінченко відіграв повний поєдинок у складі свого колективу.

Додамо, що в цьому сезоні Зінченко провів у складі “городян” 21 поєдинок і відзначився одним забитим м’ячем. “МС” залишився на другому рядку із 66 очками. “Саутгемптон” 13-й — 43 пункти.

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