Ошибка Зинченко привела к поражению "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В рамках 33-го тура Английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” универсального футболиста национальной сборной Украины Александра Зинченко на выезде играл против “Саутгемптона”, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.
Единственное взятие ворот произошло на 16 минуте. Александр Зинченко получил мяч в середине поля, но потерял его в тривиальной ситуации. После этого Адамс нанес удивительно дальнего удара и забросил игровой снаряд за шиворот голкиперу — 0:1.
Отметим, что Зинченко сыграл полный поединок в составе своего коллектива.
Добавим, что в этом сезоне Зинченко провел в составе “горожан” 21 поединок и отметился одним забитым мячом. “МС” остался на второй строчке с 66 очками. “Саутгемптон” 13-й — 43 пункта.