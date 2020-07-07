"Тоттенхем" завдав поразки "Евертону" у заключній зустрічі туру АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Лондонський “Тоттенхем” на однойменному стадіоні прийняв “Евертон” в рамках зустрічі 29 туру Англійської Прем’єр-ліги, передає кореспондент УНН.
В середині тайму відбулося взяття воріт “Евертона”. Аргентинський півзахисник “шпор” Ло Селсо наважився на удар. Під м’яч підставився центральний захисник “ірисок” Майкл Кін. Саме від нього ігровий снаряд потрапив до сітки воріт. Більше забитих голів телеглядачі не побачили — 1:0.
Відзначимо, що “Тоттенхем” піднявся на 8-й рядок із 48 очками. До зони єврокубків команді не вистачає 7-ми очок. “Евертон” має 44 бали — 11-тий.
Примітно, що в даному турі “Арсенал” зумів вийти переможцем із протистояння із “Вулверхемптоном” — 1:0, а “Манчестер Сіті” через помилку Олександра Зінченка зазнав поразки від “Саутгемптона”.