В прошлом году увеличился аграрный экспорт Украины в ЕС

"Украинский экспорт продукции АПК в страны ЕС продолжает демонстрировать ежегодный рост: в 2016 году он был чуть более 4 млрд долл., В 2017 году - 5,8 млрд долл., а по результатам 2018 он превышает 6,3 млрд долл. Такая динамика четко демонстрирует успешность Соглашения о ЗСТ между Украиной и ЕС в сфере АПК. Это дает нам основания говорить о том, что украинские производители являются конкурентоспособными на рынках европейских стран и могут успешно экспортировать свою продукцию в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности и качества", - отметила заместитель Министра по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

В министерстве отмечают, что лидерами украинского аграрного экспорта на рынки ЕС остаются зерновые, которых экспортировано более чем на 2,2 млрд долл., семена масличных культур - 1,1 млрд долл. и масла - 1,1 млрд долл.

Топ-5 ключевых импортеров наших аграрных и пищевых продуктов в ЕС возглавляют Нидерланды, куда было экспортировано продукции почти на сумму 1,2 млрд долл. Второе место занимает Испания (1,04 млрд долл.), третье место у Италии (737,9 млн долл.), а далее следуют Германия (667,4 млн долл.) и Польша (656,7 млн долл.).

Импорт продукции АПК из стран ЕС также продемонстрировал рост. По 2018 он составил почти 420,7 млн долл., что на 420,7 млн долл. больше по сравнению с 2017 годом.

В Министерстве сообщили, что Украина больше покупала в странах ЕС такие товары, как шоколад и продукты из какао-бобов, табак и изделия из него, продукты для кормления животных, мясо и субпродукты, алкогольную продукцию.

Больше всего мы покупали в Польше - 556,1 млн долл., Германии - 492,6 млн долл., Италии - 276,6 млн долл., Франции - 242,1 млн долл. и Испании - 147,7 млн долл.

Как сообщал УНН, товарооборот между Украиной и Норвегией превышает 200 млн долларов США в год.