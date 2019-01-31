Торік збільшився аграрний експорт України до ЄС

"Український експорт продукції АПК до країн ЄС продовжує демонструвати щорічне зростання: в 2016 році він був трохи більше ніж 4 млрд дол., в 2017 році – 5,8 млрд дол., а за результатами 2018 року він перевищує 6,3 млрд дол. Така динаміка чітко демонструє успішність Угоди про ЗВТ між Україною та ЄС в сфері АПК. Це дає нам підстави говорити про те, що українські виробники є конкурентоспроможними на ринках європейських країн і можуть успішно експортувати свою продукцію відповідно до найвищих стандартів безпечності та якості", – зазначила заступник Міністра з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева.

У міністерстві зазначають, що лідерами українського аграрного експорту до ринків ЄС залишаються зернові, яких експортовано більше ніж на 2,2 млрд дол., насіння олійних культур – 1,1 млрд дол. та олії – 1,1 млрд дол.

Топ-5 ключових імпортерів наших аграрних та харчових продуктів в ЄС очолюють Нідерланди, куди було експортовано продукції майже на суму 1,2 млрд дол. Друге місце займає Іспанія (1,04 млрд дол.), третє місце у Італії (737,9 млн дол.), а далі йдуть Німеччина (667,4 млн дол.) та Польща (656,7 млн дол.).

Імпорт продукції АПК з країн ЄС також продемонстрував зростання. За 2018 рік він склав майже 2,7 млрд дол., що на 420,7 млн дол. більше порівняно з 2017 роком.

У Міністерстві повідомили, що Україна найбільше купувала в країнах ЄС такі товари, як шоколад та продукти з какао-бобів, тютюн та вироби з нього, продукти для годівлі тварин, м'ясо та субпродукти, алкогольну продукцію.

Найбільш ми купували в Польщі – 556,1 млн дол., Німеччині – 492,6 млн дол., Італії – 276,6 млн дол., Франції – 242,1 млн дол. та Іспанії – 147,7 млн дол.

Як повідомляв УНН, товарообіг між Україною та Норвегією перевищує 200 млн доларів США на рік.