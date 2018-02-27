В прошлом году в Украине выявлено 7 случаев торговли людьми для изъятия органов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В прошлом году в Украине выявлено 7 случаев торговли людьми для изъятия органов. Об этом сегодня в ходе круглого стола в Киеве сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.
По его словам выявлено 367 пострадавших от торговли с них 184 женщины, 161 человек и 22 ребенка.
Также зафиксировано 163 случая втягивания в преступную деятельность, 142 случая сексуальной эксплуатации, 17 случаев принудительного труда, 7 попыток изъятия органов и 6 случаев вовлечения в попрошайничество.
В то же время в прошлом году правоохранители прекратили деятельность 20 международных каналов торговли людьми, а также предупредили незаконный вывоз 69 взрослых лиц и 82 детей.
Напомним, в течение 2017 года пограничники раскрыли 25 каналов торговли людьми.