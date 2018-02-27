Торік в Україні виявлено 7 випадків торгівлі людьми для вилучення органів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У минулому році в Україні виявлено 7 випадків торгівлі людьми для вилучення органів. Про це сьогодні в ході круглого столу в Києві повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
За його словами виявлено 367 постраждалих від торгівлі з них 184 жінки, 161 чоловік і 22 дитини.
Також зафіксовано 163 випадки втягування в злочинну діяльність, 142 випадки сексуальної експлуатації, 17 випадків примусової праці, 7 спроб вилучення органів і 6 випадків втягування у жебрацтво.
Водночас у минулому році правоохоронці припинили діяльність 20 міжнародних каналів торгівлі людьми, а також попередили незаконне вивезення 69 дорослих осіб і 82 дітей.
Нагадаємо, впродовж 2017 року прикордонники розкрили 25 каналів торгівлі людьми.