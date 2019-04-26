В прошлом году украинской армии передали 84 конфискованных автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В прошлом году на нужды Вооруженных сил Украины и в зону проведения операции Объединенных сил передали 84 конфискованных автомобиля на 21 150 718 грн. Об этом сообщил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев в Facebook, передает УНН.
"84 конфискованных автомобиля на 21 150 718 грн было безвозмездно передано на нужды Вооруженных Сил Украины и непосредственно в зону проведения ООС в 2018 году", - написал Вишнев.
Он добавил, что конфискованные автомобили армии предоставило ГП "СЕТАМ" совместно с Министерством юстиции Украины.
Напомним, государственное предприятие "СЕТАМ" продало арестован российский Boeing B 737/524 по 17996665 грн.