В прошлом году украинской армии передали 84 конфискованных автомобиля

"84 конфискованных автомобиля на 21 150 718 грн было безвозмездно передано на нужды Вооруженных Сил Украины и непосредственно в зону проведения ООС в 2018 году", - написал Вишнев.

Он добавил, что конфискованные автомобили армии предоставило ГП "СЕТАМ" совместно с Министерством юстиции Украины.

Напомним, государственное предприятие "СЕТАМ" продало арестован российский Boeing B 737/524 по 17996665 грн.