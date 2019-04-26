Торік українській армії передали 84 конфіскованих автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Минулого року на потреби Збройних сил України та в зону проведення операції Об'єднаних сил передали 84 конфіскованих автомобілі на 21 150 718 грн. Про це повідомив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов у Facebook, передає УНН.
"84 конфіскованих автомобілі на 21 150 718 грн було безоплатно передано на потреби Збройних Сил України та безпосередньо у зону проведення ООС у 2018 році", - написав Вишньов.
Він додав, що конфісковані автомобілі армії надало ДП "СЕТАМ" спільно з Міністерством юстиції України.
Нагадаємо, державне підприємство "СЕТАМ" продало арештований російський Boeing B 737/524 за 17 996 665 грн.