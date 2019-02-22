В прошлом году Институт национальной памяти потратил почти 55,5 млн грн

"33, 8 млн грн. - расходы по бюджетной программе "Мероприятия по реализации государственной в сфере восстановления и сохранения национальной памяти, сохранение деятельности Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства и отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти". Из них 11,3 млн грн - потрачено на мероприятия Институты национальной памяти, а 22,5 млн грн. - расходы Музея Революции Достоинства", -сообщил он.

Он также добавил, что чуть более 21,6 миллиона гривен было потрачено по программе "Руководство и управление сферы восстановления и сохранения национальной памяти". Эти деньги были реализованы на оплату труда, и компьютерное оборудование и расходы.

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