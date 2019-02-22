В прошлом году Институт национальной памяти потратил почти 55,5 млн грн

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 54017 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 72786 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 128234 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128813 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128977 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124719 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159625 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117797 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141398 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145262 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В прошлом году Институт национальной памяти потратил почти 55,5 млн грн

В прошлом году Институт национальной памяти потратил почти 55,5 млн грн

Киев  •  УНН

 • 8519 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. За прошлый год почти 55,5 млн грн было потрачено Институтом национальной памяти, в частности некоторые средства пошли на обеспечение деятельности Музея Революции Достоинства. Об этом сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в Киеве во время презентации публичного отчета, передает корреспондент УНН.

"33, 8 млн грн. - расходы по бюджетной программе "Мероприятия по реализации государственной в сфере восстановления и сохранения национальной памяти, сохранение деятельности Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства и отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти". Из них 11,3 млн грн - потрачено на мероприятия Институты национальной памяти, а 22,5 млн грн. - расходы Музея Революции Достоинства", -сообщил он.

Он также добавил, что чуть более 21,6 миллиона гривен было потрачено по программе "Руководство и управление сферы восстановления и сохранения национальной памяти". Эти деньги были реализованы на оплату труда, и компьютерное оборудование и расходы.

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