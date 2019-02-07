Із Майданом і Кримом: українці пропонують створити нову купюру до річниці Революції Гідності
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. До 5-річчя Революції Гідності українці пропонують ввести в обіг купюру номіналом 1000 грн з краєвидами Криму та Майдану. Відповідна петиція за №22/050254-еп зареєстрована на сайті Президента Петра Порошенка 5 лютого, передає УНН.
"До 5-ти річчя Революції Гідності ввести в обіг купюру номіналом 1000 грн з краєвидами Криму та Майдану", - зазначила автор петиції Оксана Сумська.
Нагадаємо, українці закликали вилучити з обігу металеві гривні.
Додамо, що у Києві на алеї Героїв Небесної Сотні розпочинаються підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу. Роботи з будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності планують завершити не пізніше 30 вересня 2019 року.