Із Майданом і Кримом: українці пропонують створити нову купюру до річниці Революції Гідності

"До 5-ти річчя Революції Гідності ввести в обіг купюру номіналом 1000 грн з краєвидами Криму та Майдану", - зазначила автор петиції Оксана Сумська.

Нагадаємо, українці закликали вилучити з обігу металеві гривні.

Додамо, що у Києві на алеї Героїв Небесної Сотні розпочинаються підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу. Роботи з будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності планують завершити не пізніше 30 вересня 2019 року.