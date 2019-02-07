С Майданом и Крымом: украинцы предлагают создать новую купюру к годовщине Революции Достоинства
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. К 5-летию Революции Достоинства украинцы предлагают ввести в обращение купюру номиналом 1000 грн с видами Крыма и Майдана. Соответствующая петиция за №22/050254-эп зарегистрирована на сайте Президента Петра Порошенко 5 февраля, передает УНН.
"К 5-летию Революции Достоинства ввести в обращение купюру номиналом 1000 грн с видами Крыма и Майдана", - отметила автор петиции Оксана Сумская.
Напомним, украинцы призвали изъять из обращения металлические гривны.
Добавим, что в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни начинаются подготовительные работы по сооружению Мемориала. Работы по строительству Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства планируют завершить не позднее 30 сентября 2019 года.