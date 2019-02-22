Торік Інститут національної пам’яті витратив майже 55,5 млн грн

“33, 8 млн грн. – витрати за бюджетною програмою “Заходи з реалізації державної у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, збереження діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності та галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті”. З них 11,3 млн грн – витрачено на заходи Інститути національної пам’яті, а 22,5 млн грн. – витрати Музею Революції Гідності”, -повідомив він.

Він також додав, що трохи більше як 21,6 мільйон гривень було витрачено за програмою “Керівництва і управління сфери відновлення та збереження національної пам’яті”. Ці гроші були реалізовані на оплату праці, і комп’ютерне обладнання та витрати на відрядження.

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