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Торік Інститут національної пам’яті витратив майже 55,5 млн грн

Торік Інститут національної пам’яті витратив майже 55,5 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. За минулий рік майже 55,5 млн грн було витрачено Інститутом національної пам’яті, зокрема деякі кошти пішли на забезпечення діяльності Музею Революції Гідності. Про це повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович у Києві під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.

“33, 8 млн грн. – витрати за бюджетною програмою “Заходи з реалізації державної у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, збереження діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності та галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті”. З них 11,3 млн грн – витрачено на заходи Інститути національної пам’яті, а 22,5 млн грн. – витрати Музею Революції Гідності”, -повідомив він.

Він також додав, що трохи більше як 21,6 мільйон гривень було витрачено за програмою “Керівництва і управління сфери відновлення та збереження національної пам’яті”. Ці гроші були реалізовані на оплату праці, і комп’ютерне обладнання та витрати на відрядження.

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