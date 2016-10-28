Торговца оружием задержали в Одессе

Правоохранители получили информацию о том, что 24-летний одессит распространяет на территории Одессы и области огнестрельное оружие.

Во время проведения оперативных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника во время сбыта пистолетов марки "ПМ". В ходе личного досмотра у правонарушителя были обнаружены и изъяты денежные средства и пистолет травматического действия марки "Форт-12Р".

Кроме того, сообщается, что во время санкционированного обыска по месту жительства и фактического проживания 24-летнего одессита было обнаружено и изъято еще и гладкоствольное ружье марки "Маверик", три пистолета "ПМ", различные предметы и запасные части к огнестрельному оружию, патроны различного калибра.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.