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15 марта, 19:03 • 116599 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171082 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140858 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133116 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114320 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106361 просмотра

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15 марта, 10:46 • 102093 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Торговца оружием задержали в Одессе

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Правоохранители задержали 24-летнего одессита, который занимался продажей огнестрельного оружия на территории Одессы и области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции в Одесской области.

Правоохранители получили информацию о том, что 24-летний одессит распространяет на территории Одессы и области огнестрельное оружие.

Во время проведения оперативных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника во время сбыта пистолетов марки "ПМ". В ходе личного досмотра у правонарушителя были обнаружены и изъяты денежные средства и пистолет травматического действия марки "Форт-12Р".

Кроме того, сообщается, что во время санкционированного обыска по месту жительства и фактического проживания 24-летнего одессита было обнаружено и изъято еще и гладкоствольное ружье марки "Маверик", три пистолета "ПМ", различные предметы и запасные части к огнестрельному оружию, патроны различного калибра.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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