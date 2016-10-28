Торговця зброєю затримали в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Правоохоронці затримали 24-річного одесита, який займався продажем вогнепальної зброї на території Одеси та області. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Одеській області.
Правоохоронці отримали інформацію про те, що 24-річний одесит розповсюджує на території Одеси та області вогнепальну зброю.
Під час проведення оперативних заходів правоохоронці затримали зловмисника під час збуту пістолетів марки “ПМ”. В ході особистого огляду у правопорушника було виявлено та вилучено грошові кошти та пістолет травматичної дії марки “Форт-12Р”.
Окрім того, повідомляється, що під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання та фактичного проживання 24-річного одесита було виявлено та вилучено ще й гладкоствольну рушницю марки “Маверік”, три пістолета “ПМ”, різноманітні предмети та запасні частини до вогнепальної зброї, набої різного калібру.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження з вогнепальною зброєю) Кримінального кодексу України. Правопорушнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.