Торговая война: ЕС пожаловался на США в ВТО

"Несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки характеризует эти мероприятия как меры безопасности, они по сути являются защитными мерами", - говорится в заявлении ЕС.

ЕС заявил, что хочет как можно скорее провести консультации с Соединенными Штатами Америки.



Президент США Дональд Трамп объявил о тарифах в прошлом месяце, вызвав глобальный протест, поскольку тарифы считались неоправданными и популистскими.

Страны могут требовать освобождения от многих правил международной торговли, если смогут доказать, что устанавливают тарифы для защиты своей национальной безопасности. Однако эта возможность не применяется при введении защитных тарифов.

Как сообщал УНН, Евросоюз подаст апелляцию на решение Всемирной торговой организации, которая постановила, что финансовая поддержка европейского концерна Airbus незаконна.



Согласно постановлению ВТО, европейские страны в течение 90 дней должны прекратить выдавать субсидии концерна для производства самолета A380.