Торговельна війна: ЕС поскаржився на США у ВТО
Київ • УНН
КИЇВ.17 квітня.УНН. ЄС слідом за Китаєм поскаржився у Світову організацію торгівлі (СОТ) на тарифи США на імпорт алюмінію і сталі. ПРо це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Незважаючи на те, що Сполучені Штати Америки характеризують ці заходи як заходи безпеки, вони по суті є захисними заходами", - говориться в заяві ЄС.
ЄС заявив, що хоче якомога швидше провести консультації зі Сполученими Штатами Америки.
Президент США Дональд Трамп оголосив про тарифи минулого місяця, викликавши глобальний протест, оскільки тарифи вважалися невиправданими та популістськими.
Країни можуть вимагати звільнення від багатьох правил міжнародної торгівлі, якщо зможуть довести, що встановлюють тарифи для захисту своєї національної безпеки. Однак ця можливість не застосовується при запровадженні захисних тарифів.
Як повідомляв УНН, Євросоюз подасть апеляцію на рішення Всесвітньої торгової організації, яка постановила, що фінансова підтримка європейського концерну Airbus незаконна.
Згідно з постановою СОТ, європейські країни протягом 90 днів повинні припинити видавати субсидії концерну для виробництва літака A380.