Торговля Украины с Россией в 2017 году: меньше, чем было, больше, чем с другими

При этом импорт российских товаров в Украину за 11 месяцев 2017 вырос на 38,6% (до 6,3 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а экспорт украинских товаров в Россию увеличился за указанный период на 11,9% ( до 3,06 миллиарда долларов).

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Экспорт украинских товаров в Евросоюз, в свою очередь, с января по ноябрь 2017 вырос на 32,7% (до 12,8 миллиарда долларов), импорт же товаров из ЕС на Украину увеличился на 23,9% (до 16,5 миллиарда долларов).

Ранее торгпред Украины Наталья Никольская рассказала, что в результате разрушения торговых связей между Киевом и Москвой украинская экономика испытывает “огромные потери”.

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В конце 2015 года украинские власти приняли два постановления — об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и о введении эмбарго на некоторые российские товары. В конце 2017 года Украина продлила действие этих постановлений на один год.

Российские власти, в свою очередь, в начале 2016 приостановили действие договора в рамках СНГ о ЗСТ с Украиной с целью защиты своего рынка. Кроме того, Россия ввела пошлины и продуктовое эмбарго, аналогичное тому, что действует по отношению к странам, которые ввели санкции против Москвы.

Напомним, Североатлантический альянс предпринимает шаги, направленные на сдерживание России, но при этом сталкивается с серьезными проблемами, в том числе логистического характера, сообщает Financial Times.