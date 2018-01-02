Торгівля України з Росією у 2017 році: менше, ніж було, більше, ніж з іншими
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Товарообіг між РФ і Україною в період з січня по листопад 2017 року зріс на 28,6% - до 9,36 мільярда доларів. За цей же часовий відрізок торгівля між Україною та Євросоюзом зросла на 27,6% - до 29,3 мільярда доларів, передає УНН з посиланням на Нацбанк України.
При цьому імпорт російських товарів на Україну за 11 місяців 2017 року зріс на 38,6% (до 6,3 мільярда доларів) в порівнянні з аналогічним періодів 2016 року, а експорт українських товарів до Росії збільшився за вказаний період на 11,9% ( до 3,06 мільярда доларів).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експорт України: ілюзія відкритих кордонів з ЄС
Експорт українських товарів до Євросоюзу, в свою чергу, з січня по листопад 2017 року зріс на 32,7% (до 12,8 мільярда доларів), імпорт же товарів з ЄС на Україну збільшився на 23,9% (до 16,5 мільярда доларів).
Раніше торгпред України Наталія Микольська розповіла, що в результаті руйнування торгових зв’язків між Києвом і Москвою українська економіка зазнає “величезні втрати”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У січні військові пікетуватимуть ВР через торгівлю з ОРДЛО
У наприкінці 2015 року українські власті ухвалили дві постанови — про скасування зони вільної торгівлі з Росією в рамках СНД і про введення ембарго на деякі російські товари. В кінці 2017 го Україна продовжила дію цих постанов на один рік.
Російська влада, в свою чергу, на початку 2016 призупинили дію договору в рамках СНД про ЗВТ з Україною з метою захисту свого ринку. Крім того, Росія ввела мита і продуктове ембарго, аналогічне тому, що діє по відношенню до країн, які ввели санкції проти Москви.
Нагадаємо, Північноатлантичний альянс робить кроки, спрямовані на стримування Росії, але при цьому стикається з серйозними проблемами, в тому числі логістичного характеру, повідомляє Financial Times.