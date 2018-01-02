Торгівля України з Росією у 2017 році: менше, ніж було, більше, ніж з іншими

КИЇВ. 3 січня. УНН. Товарообіг між РФ і Україною в період з січня по листопад 2017 року зріс на 28,6% - до 9,36 мільярда доларів. За цей же часовий відрізок торгівля між Україною та Євросоюзом зросла на 27,6% - до 29,3 мільярда доларів, передає УНН з посиланням на Нацбанк України.