Торговый представитель Украины провела встречу с Еврокомиссаром по вопросам торговли

“ЕС является рынком в фокусе для украинского экспорта. В этом направлении он растет тенденциозно, почти по всем группам. Так как цели УВЗСТ — либерализация и рост двусторонней торговли, которое происходит также путем устранения пошлин, призвали Еврокомиссию не вводить любые ограничительные меры к украинской продукции”, — отметила она в сообщении.

Также Никольская сказала, что данная встреча очень важна для решения проблемных вопросов и для увеличения нашего экспорта в ЕС.

Во время встречи речь шла о специальном защитном расследовании, которое начал ЕС в отношении металлургической продукции независимо от страны происхождения.

“Мы понимаем, что данное расследование инициировано в ответ на недавние защитные меры США, что обусловливает переток продукции, которая ранее направлялась к американскому рынку, на рынок ЕС. Украина является одним из крупнейших поставщиков этой продукции в ЕС. Поэтому донесли европейским партнерам, что данное расследование для украинского экспорта имеет принципиальное значение”, — сообщила Никольская.

Она также сказала, что рост экспорта металлургии в ЕС происходит постепенно и это является результатом действия Соглашения. Соответственно, применение любых мер, даже защитных, нивелирует цели Соглашения.

“Украина не может быть заложником торговых ограничений, которые применяются в других странах, поскольку украинские экспортеры работают согласно практике „честного экспорта“ на рынок ЕС. Договорились с Еврокомиссией, что продолжаем диалог по проблемным вопросам на всех уровнях”, — добавила торговый представитель.

Как сообщал УНН, недавно Наталья Никольская сообщила, что соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем должно быть подготовлено к подписанию в этом году.