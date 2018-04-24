Торгівельний представник України провела зустріч із Єврокомісаром з питань торгівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Торгівельний представник України Наталія Микольська провела зустріч із Єврокомісаром з питань торгівлі С. Мальмстрьом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Наталії Микольської.
“ЄС є ринком у фокусі для українського експорту. В цьому напрямку він зростає тенденційно, майже по усіх групах. Так як цілі ПВЗВТ — лібералізація і зростання двосторонньої торгівлі, яке відбувається також шляхом усунення мит, закликали Єврокомісію не запроваджувати будь-які обмежувальні заходи до української продукції”, — зазначила вона у повідомленні.
Також Микольська сказала, що дана зустріч є дуже важливою для вирішення проблемних питань та для збільшення нашого експорту до ЄС.
Під час зустрічі мова йшла про спеціальне захисне розслідування, яке розпочав ЄС щодо металургійної продукції незалежно від країни походження.
“Ми розуміємо, що дане розслідування ініційоване у відповідь на нещодавні захисні заходи США, що обумовлює перетік продукції, яка раніше спрямовувалась до американського ринку, на ринок ЄС. Україна є одним з найбільших постачальників цієї продукції до ЄС. Тому донесли європейським партнерам, що дане розслідування для українського експорту має принципове значення”, — повідомила Микольська.
Вона також сказала, що зростання експорту металургії до ЄС відбувається поступово і це є результатом дії Угоди. Відповідно, застосування будь-яких заходів, навіть захисних, нівелює цілі Угоди.
“Україна не може бути заручником торговельних обмежень, які застосовуються в інших країнах, оскільки українські експортери працюють згідно практики „чесного експорту“ на ринок ЄС. Домовились з Єврокомісією, що продовжуємо діалог з проблемних питань на усіх рівнях”, — додала торгівельний представник.
Як повідомляв УНН, нещодавно Наталія Микольська повідомила, що угода про ЗВТ між Україною та Ізраїлем має бути підготовлена до підписання вже цього року.