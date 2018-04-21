Угода про ЗВТ між Україною та Ізраїлем має бути підготовлена до підписання вже цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Угода про ЗВТ між Україною та Ізраїлем має бути підготовлена до підписання вже цього року. Про таке заявила в ефірі “5 каналу” у програмі “Інформаційний вечір” заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України — торговий представник України Наталія Микольська, інформує УНН.
“Всі завжди чекають „бачите, працює“. Але перед „бачите, працює“ є низка складних етапів. З Ізраїлем ми пройшли один з найскладніших, найдовготриваліших етапів, який називається переговорний процес. З Ізраїлем зовсім нещодавно ми завершили переговорний процес щодо укладення договору про ЗВТ. Наступним етапом є юридична вичитка і підготовка фактично угоди її версій для підписання. Це є досить кропіткий процес, яким займаються спеціалісти з обох боків, бо треба, щоб тексти угод відповідали одне одному”, — сказала торпред.
На запитання ведучого, чи немає загрози підписання угоди про ЗВТ з Ізраїлем, Микольська відповіла: “По суті, сторони вже домовилися про умови взаємної торгівлі, і зараз ми уточнюємо низку моментів, які стосуються імплементації словесного викладення, перевірки по кодах, наших домовленостей. Тому цей етап для нас досить важливий. Ми очікуємо, що зможемо підготувати цю угоду до підписання в якомога стисліші терміни. Ми сподіваємося, що зможемо підготувати угоду до підписання ще цього року”.
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