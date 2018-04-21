Соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем должно быть подготовлено к подписанию уже в этом году

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 21960 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 51474 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 75054 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 89312 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 113481 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 144413 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 109990 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 135531 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 187956 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 285663 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.6м/с
72%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 161612 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 149332 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 131222 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 186960 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 132411 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 134331 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 188914 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 418318 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 375262 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 459996 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 16587 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 16995 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 26881 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 37030 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 42916 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем должно быть подготовлено к подписанию уже в этом году

Киев • УНН

 • 18087 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем должно быть подготовлено к подписанию в этом году. О таком заявила в эфире “5 канала” в программе “Информационный вечер” заместитель министра экономического развития и торговли Украины — торговый представитель Украины Наталья Никольская, информирует УНН.

Соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем должно быть подготовлено к подписанию уже в этом году

“Все всегда ждут „видите, работает“. Но перед „видите, работает“ есть ряд сложных этапов. С Израилем мы прошли один из самых сложных, наиболее длительных этапов, который называется переговорный процесс. С Израилем совсем недавно мы завершили переговорный процесс по заключению договора о ЗСТ. Следующим этапом является юридическая вычитка и подготовка фактически сделки ее версий для подписания. Это достаточно кропотливый процесс, которым занимаются специалисты с обеих сторон, потому что нужно, чтобы тексты соглашений соответствовали друг другу”, — сказала торпред.

На вопрос ведущего, нет ли угрозы подписания соглашения о ЗСТ с Израилем, Никольская ответила: “По сути, стороны уже договорились об условиях взаимной торговли, и сейчас мы уточняем ряд моментов, касающихся имплементации словесного изложения, проверки по кодам, наших договоренностей. Поэтому этот этап для нас немаловажен. Мы ожидаем, что сможем подготовить это соглашение к подписанию в как можно более сжатые сроки. Мы надеемся, что сможем подготовить соглашение к подписанию еще в этом году”.

Как сообщал УНН, Россия объявила о прекращении сотрудничества с Украиной в сфере информации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$64.31
Bitcoin
$77,428.80
S&P 500
$4,974.53
Tesla
$226.58
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,986.15
Ethereum
$1,549.89