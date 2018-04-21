Соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем должно быть подготовлено к подписанию уже в этом году

“Все всегда ждут „видите, работает“. Но перед „видите, работает“ есть ряд сложных этапов. С Израилем мы прошли один из самых сложных, наиболее длительных этапов, который называется переговорный процесс. С Израилем совсем недавно мы завершили переговорный процесс по заключению договора о ЗСТ. Следующим этапом является юридическая вычитка и подготовка фактически сделки ее версий для подписания. Это достаточно кропотливый процесс, которым занимаются специалисты с обеих сторон, потому что нужно, чтобы тексты соглашений соответствовали друг другу”, — сказала торпред.

На вопрос ведущего, нет ли угрозы подписания соглашения о ЗСТ с Израилем, Никольская ответила: “По сути, стороны уже договорились об условиях взаимной торговли, и сейчас мы уточняем ряд моментов, касающихся имплементации словесного изложения, проверки по кодам, наших договоренностей. Поэтому этот этап для нас немаловажен. Мы ожидаем, что сможем подготовить это соглашение к подписанию в как можно более сжатые сроки. Мы надеемся, что сможем подготовить соглашение к подписанию еще в этом году”.

Как сообщал УНН, Россия объявила о прекращении сотрудничества с Украиной в сфере информации.