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Топ-чиновник "Энергоатома" получает дивиденды от российского энергомоста в Крым - Наливайченко

Топ-чиновник "Энергоатома" получает дивиденды от российского энергомоста в Крым - Наливайченко

Киев  •  УНН

 • 15890 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Вице-президент государственного "Энергоатома" Якоб Хартмут получает дивиденды от компании, которая строила энергомост в оккупационный Крым. Об этом сообщил народный депутат Валентин Наливайченко, передает УНН.

"Оказалось, что вице-президент государственной компании "Энергоатом" Якоб Хартмут, фактически второй человек в атомной энергетике Украины, является вместе с правительством РФ акционером (!) компании, которая строила и эксплуатирует энергетический мост с Таманского полуострова РФ в оккупированный Россией Крым. Этот топ-чиновник владеет долей и получает дивиденды с компании, которая по заказу правительства страны-агрессора строила энергомост в Крым, чем способствовала оккупации полуострова. И все это указано в его декларации", - отметил Наливайченко.

Он указал, что этот факт свидетельствует о несовершенстве проведения спецпроверок со стороны СБУ, а также нарушении санкций со стороны украинского чиновника.

"Атомная энергетика - это вопрос не просто энергетической, а национальной безопасности Украины", - подчеркнул Наливайченко.

Он напомнил, что в прошлом месяце в рамках работы Временной следственной комиссии Верховной Рады обнаружено также, что глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк посещал Россию.

"Впоследствии Министерство юстиции сообщило, что Тарасюк перед назначением по неизвестным причинам не проходил специальную проверку", - подчеркнул нардеп.

По словам Наливайченко, Временная следственная комиссия берет на контроль ситуацию с вице-президентом "Энергоатома" и его связями с Россией.

"Обращаюсь к СБУ и СНБОУ с требованием объяснить, как акционер компании, который зарабатывает на оккупации Крыма, мог быть назначен вице-президентом "Энергоатома", и как главой ответственного за энергетику регулятора мог быть назначен глубоко интегрированный в российские интересы Валерий Тарасюк. Подчеркиваю, что несанкционированные поездки чиновников в страну-агрессора и тем более общий бизнес с правительством страны-оккупанта недопустимы. Требую немедленной реакции от Службы безопасности и Совета нацбезопасности и обороны Украины", - резюмировал Наливайченко.

Отметим, что Якоб Хартмут отвечает в "Энергоатоме" за финансы государственной компании. В этом году "Энергоатом" скатился в убытки 2,6 млрд грн против 1 млрд грн прибыли прошлого года. Впрочем, летом Хартмут получал премии за свою работу, в частности его зарплата в августе составила более 255 тысяч гривен. Также премии получил и сам и.о. президента "Энергоатома" Петр Котин.

Ранее УНН сообщал, что в этом году "Энергоатом" сорвал графики ремонта энергоблоков и потерял возможность нарастить прогнозируемую мощность атомных электростанций. Потери государственной компании оцениваются около 4 млрд кВтч электроэнергии или 2 млрд грн.

Справка УНН. Энергоатом - государственный оператор украинских атомных электростанций.

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