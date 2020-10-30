Топ-чиновник "Енергоатома" отримує дивіденди від російського енергомосту в Крим - Наливайченко

"Виявилося, що віце-президент державної компанії "Енергоатом" Якоб Хартмут, фактично друга людина в атомній енергетиці України, є разом з урядом РФ акціонером (!) компанії, що будувала і експлуатує енергетичний міст з Таманського півострову РФ в окупований Росією Крим. Цей топ-чиновник володіє часткою та отримує дивіденди з компанії, яка на замовлення уряду країни-агресора будувала енергоміст в Крим, чим сприяла окупації півострова. І все це вказано в його декларації", - зазначив Наливайченко.

Він вказав, що цей факт свідчить про недосконалість проведення спецперевірок з боку СБУ, а також порушення санкцій з боку українського чиновника.

"Атомна енергетика - це питання не просто енергетичної, а національної безпеки України", - наголосив Наливайченко.

Він нагадав, що минулого місяця в рамках роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради виявлено також, що голова НКРЕКП Валерій Тарасюк відвідував Росію.

"Згодом Міністерство юстиції повідомило, що Тарасюк перед призначенням з невідомих причин не проходив спеціальну перевірку", - наголосив нардеп.

За словами Наливайченка, Тимчасова слідча комісія бере на контроль ситуацію з віце-президентом "Енергоатому" і його зв’язками з Росією.

"Звертаюся до СБУ та РНБОУ з вимогою пояснити, як акціонер компанії, що заробляє на окупації Криму, міг бути призначений віце-президентом "Енергоатому", і як головою відповідального за енергетику регулятора міг бути призначений глибоко-інтегрований в російські інтереси Валерій Тарасюк. Наголошую, що несанкціоновані поїздки чиновників до країни-агресора і тим більше спільний бізнес с урядом країни-окупанта неприпустимі. Вимагаю негайної реакції від Служби безпеки та Ради нацбезпеки і оборони України", - резюмував Наливайченко.

Зазначимо, що Якоб Хартмут відповідає в "Енергоатомі" за фінанси державної компанії. Цього року "Енергоатом" скотився у збитки 2,6 млрд грн проти 1 млрд грн прибутку минулого року. Втім, влітку Хартмут отримував премії за свою роботу, зокрема його зарплата у серпні сягнула понад 255 тисяч гривень. Також премії отримав і сам в.о. президента "Енергоатома" Петро Котін.

Раніше УНН повідомляв, що цього року "Енергоатом" зірвав графіки ремонту енергоблоків і втратив можливість наростити прогнозовану потужність атомних електростанцій. Втрати державної компанії оцінюються близько 4 млрд кВтг електроенергії або 2 млрд грн.

Довідка УНН. Енергоатом - державний оператор українських атомних електростанцій.