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Актуальне
"Енергоатом" зірвав графіки ремонту і втратив можливість наростити потужності АЕС

"Енергоатом" зірвав графіки ремонту і втратив можливість наростити потужності АЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Національний оператор атомних електростанцій "Енергоатом" не зможе наростити прогнозовану потужність до зими через зірвані графіки ремонтних робіт, повідомляє УНН.

За попередніми даними, "Енергоатом" втратить в осінньо-зимовий період близько 4 млрд кВтг електроенергії, яка могла б використовуватися споживачами. Для компанії це означає втрату приблизно 2 млрд грн. До того ж, зрушення термінів ремонту передбачається до літа, коли в енергетичній системі України очікується профіцит, в тому числі через активну сонячну електроенергію.

"Енергоатом" зобов'язали оптимізувати ремонтну кампанію на енергоблоках і не допустити дефіциту атомної електроенергії взимку. В "Енергоатомі" ж провал ремонтної кампанії списують на пандемію.

"Пандемія вплинула на весь процес виробництва електроенергії, це виражається в тому, що баланс виробництва постійно вимушено переглядається і переоцінюється, що також вплинуло на терміни проведення робіт на наших енергоблоках. Самі роботи можуть проводитися тільки при зупинці енергоблоку, як правило на плановий ремонт, тому ми постійно стикаємося з практикою перегляду балансу і практикою коригування термінів ремонтних робіт... У нас з 2020 не тільки поставки, а й терміни виконання робіт на енергоблоках переходять на 2021 р... на 2022-2023рр - там зовсім небагато", - зазначив представник "Енергоатому" Геннадій Сазонов.

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У той же час експерт в енергетичній сфері Ольга Кошарна вважає, що це все виправдання недбалості.

"Аргументи "Енергоатому" про те, що це пов'язано з пандемією - абсолютно безпідставні. В тому сенсі, що не в цьому причина.

Ми пам'ятаємо, як "Енергоатом" обурювався коли атомну генерацію обмежили через скорочення прогнозного балансу виробництва електроенергії і нарікав на те, що вони йдуть в ремонт і на довго. Так ось виявилося, що ремонтна кампанія зірвана. Наприклад, на Запорізькій АЕС вони не провели закупівлі запасних запчастин для резервних дизель генераторів. На нещодавній нараді регулятор - Держінспекція ядерного регулювання - звернула на це увагу. Зрив ремонту був пов'язаний з тим, що вони розірвали контракти з компанією, яка виграла тендер в 2019 році, а нові контракти не уклали.

Резервні дизель генератори дуже важливі для безпеки АЕС. У разі втрати електропостачання енергоблоку вони повинні підключатися і для уникнення важкої аварії з розправленням активної зони для охолодження реактора і безпечної його зупинки. Така вимога з'явилося після аварії на Фукусімі - саме втрата резервних дизель генераторів призвела до водневого вибуху з виходом великої кількості радіоактивностей. Тому ці резервні дизель генератори дуже важливі для забезпечення безпеки і відповідно запасні частини для них - не можуть бути контрафактними. Вони повинні приймання відповідне проходити. Тому там йде боротьба між різними компаніями. І в зв'язку з цим було зірвано ремонти", - розповіла Кошарна.

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Вона додала, що "Енергоатом" мав більш, ніж достатньо часу для підготовки своїх енергоблоків до зими, але цього не зробив.

"З огляду на те, що вони торгують зараз в збиток собі, зовсім не професійне керівництво на чолі компанії. Той же Котін (Петро Котін - в.о. президента "Енергоатому" - ред.), він не відповідає кваліфікаційним вимогам президента компанії. Тому що він займав посаду тільки рік, був директором Запорізької АЕС, а потрібно не менше п'яти років в керівництві АЕС бути або головним інженером, або заст. головного інженера. Два його заступники - вони взагалі не атомники: Хартмут Якоб - фінансісіт, а Герман Галущенко - юрист. Немає повноцінного віце-президента, який не тимчасово виконуючий, а повноцінний технічний директор, який не тільки розуміє всі технічні нюанси, але і має досвід роботи на атомних станціях", - зазначила Кошарна.

На її думку, "Енергоатом" замість ефективної роботи, займається піаром і "переведенням стрілок".

"Ось ця ось війна з Міністерством, плюс непрофесіоналізм керівництва - вони призвели до таких наслідків, що Запорізькі три енергоблоки не готові до введення в експлуатацію перед зимою", - підкреслила Кошарна.

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