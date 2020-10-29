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"Энергоатом" сорвал графики ремонта и потерял возможность нарастить мощности АЭС

"Энергоатом" сорвал графики ремонта и потерял возможность нарастить мощности АЭС

Киев  •  УНН

 • 20299 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Национальный оператор атомных электростанций "Энергоатом" не сможет нарастить прогнозируемую мощность к зиме из-за сорванных графиков ремонтных работ, сообщает УНН.

По предварительным данным, "Энергоатом" потеряет в осенне-зимний период около 4 млрд кВтч электроэнергии, которая могла бы использоваться потребителями. Для компании это означает потерю примерно 2 млрд грн. К тому же, сдвиг сроков ремонта предполагается к лету, когда в энергетической системе Украины ожидается профицит, в том числе из-за активной солнечной электроэнергию.

"Энергоатом" обязали оптимизировать ремонтную кампанию на энергоблоках и не допустить дефицита атомной электроэнергии зимой. В "Энергоатоме" же провал ремонтной кампании списывают на пандемию.

"Пандемия повлияла на весь процесс производства электроэнергии, это выражается в том, что баланс производства постоянно вынужденно пересматривается и переоценивается, что также повлияло на сроки проведения работ на наших энергоблоках. Сами работы могут проводиться только при остановке энергоблока, как правило на плановый ремонт, поэтому мы постоянно сталкиваемся с практикой просмотра баланса и практикой корректировки сроков ремонтных работ... У нас с 2020 не только поставки, но и сроки выполнения работ на энергоблоках переходят на 2021 г... на 2022-2023 гг - там совсем немного", - отметил представитель "Энергоатома" Геннадий Сазонов.

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В то же время эксперт в энергетической сфере Ольга Кошарная считает, что это все оправдания небрежности.

"Аргументы "Энергоатома" о том, что это связано с пандемией - абсолютно беспочвенны. В том смысле, что не в этом причина.

Мы помним, как "Энергоатом" возмущался когда атомную генерацию ограничили из-за сокращения прогнозного баланса производства электроэнергии и сетовал на то, что они идут в ремонт и на долго. Так вот оказалось, что ремонтная кампания сорвана. Например, на Запорожской АЭС они не провели закупки запасных запчастей для резервных дизель генераторов. На недавнем совещании регулятор - Госинспекция ядерного регулирования - обратила на это внимание. Срыв ремонта был связан с тем, что они разорвали контракты с компанией, которая выиграла тендер в 2019 году, а новые контракты не заключили.

Резервные дизель генераторы очень важны для безопасности АЭС. В случае потери электроснабжения энергоблока они должны подключаться и во избежание тяжелой аварии с расправлением активной зоны для охлаждения реактора и безопасной его остановки. Такое требование появилось после аварии на Фукусиме - именно потеря резервных дизель генераторов привела к водородному взрыву с выходом большого количества радиоактивностей. Поэтому эти резервные дизель генераторы очень важны для обеспечения безопасности и соответственно запасные части для них - не могут быть контрафактными. Они должны приемку соответствующую проходить. Поэтому там идет борьба между различными компаниями. И в связи с этим были сорваны ремонты", - рассказала Кошарная.

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Она добавила, что "Энергоатом" имел более чем достаточно времени для подготовки своих энергоблоков к зиме, но этого не сделал.

"Учитывая то, что они торгуют сейчас в убыток себе, абсолютно не профессиональное руководство во главе компании. Тот же Котин (Петр Котин - и.о. президента "Энергоатома" - ред.), он не соответствует квалификационным требованиям президента компании. потому что он занимал должность только год, был директором Запорожской АЭС, а нужно не менее пяти лет в руководстве АЭС быть или главным инженером, или зам. главного инженера. Два его заместителя - они вообще не атомщики: Хартмут Якоб - финансисит, а Герман Галущенко - юрист. Нет полноценного вице-президента, который не временно исполняющий, а полноценный технический директор, который не только понимает все технические нюансы, но и имеет опыт работы на атомных станциях", - отметила Кошарная.

По ее мнению, "Энергоатом" вместо эффективной работы, занимается пиаром и "переводом стрелок".

"Вот эта вот война с Министерством, плюс непрофессионализм руководства - они привели к таким последствиям, что Запорожские три энергоблока не готовы к введению в эксплуатацию перед зимой", - подчеркнула Кошарная.

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