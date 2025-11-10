$41.980.11
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запреты
Эксклюзив
13:10 • 30426 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
12:12 • 27070 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 41072 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолодание
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 78489 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 40503 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 44140 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики
10 ноября, 04:17 • 38707 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 30802 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 54507 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Только в Украине антикоррупционные органы абсолютно бесконтрольны, следствием чего является ряд сомнительных решений – экс-прокурор

Киев • УНН

 • 1630 просмотра

Экс-прокурор Станислав Броневицкий заявил об отсутствии контроля за НАБУ и САП, что приводит к сомнительным решениям и увольнениям прокуроров. Он отметил, что с 2015 года ни одного аудита САП не проводилось, в отличие от мировой практики.

Только в Украине антикоррупционные органы абсолютно бесконтрольны, следствием чего является ряд сомнительных решений – экс-прокурор

На сегодняшний день полностью отсутствует система контроля за работой НАБУ и САП. Следствием этого является масса сомнительных решений по делам, которые они ведут, и увольнения прокуроров, которые отказываются идти на нарушения по требованию руководства антикорпрокуратуры. Об этом заявил экс-прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий, сообщает УНН

"Если мы говорим о внутренних процессах в САП и НАБУ, то увидим, что отсутствует абсолютно (от слова "совсем") система контроля за работой этих органов. САП по результатам последней реформы, проголосованной в конце 2023 года, абсолютно отмежевалась от Офиса генерального прокурора. Следствием этого мы имеем так или иначе какие-то сомнительные решения, заключенные соглашения", – сообщил он.

Экс-прокурор напомнил, что по Закону Украины о прокуратуре предусмотрен аудит Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который должен проводиться один раз в два года. С 2015 года по сегодняшний день никакого аудита не состоялось, отметил он.

По его словам, в результате в НАБУ и САП есть многочисленные нарушения. Так, например, когда прокуроры не желают подписывать необоснованные подозрения, для которых отсутствуют доказательства, их просто увольняют. Или увольняют, когда прокурор ведет дело не так, как это видит его руководство.

"Нет никакой независимости прокуроров в САП. В целом, руководители САП и НАБУ не хотят, чтобы над ним был осуществлен контроль – например генерального прокурора", – констатировал Броневицкий.

В этом контексте он упомянул манипулятивные и черно-белые лозунги о якобы утрате независимости НАБУ и САП. В мире, по его данным, нет систем, в которых антикоррупционная вертикаль существовала бы бесконтрольно – полностью независимо от других органов государственного управления.

В этом отношении экс-прокурор САП сослался на опыт Сингапура, где система антикоррупционных органов вмонтирована в ветвь исполнительной власти и является вертикалью премьер-министра. В Гонконге создаются специальные комиссии правительством, которые включают общественность, экспертную среду, юристов, адвокатов и т.д. Они осуществляют контроль над деятельностью этого бюро. Во Франции антикоррупционные органы интегрированы в систему органов юстиции и финансов.

"Нигде нет такой антикоррупционной экосистемы, которая была бы оторвана абсолютно от других государственных структур. Система рычагов и противовесов должна сохраняться. Происходящее сейчас – полный отрыв САП от органов прокуратуры", – сообщил он.

Ранее известный юрист адвокат Ростислав Кравец заявил, что европейские суды не доверяют украинской антикоррупционной вертикали. Они констатируют отсутствие в ней фундаментальных гарантий процессуальной справедливости и защиты прав человека.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Гонконг
Сингапур
Франция
Украина